Henkel completa la compra de la neerlandesa Stahl

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
Henkel ha anunciat que ha completat la compra de l'empresa neerlandesa especialitzada en recobriments especials d'alt rendiment per a materials flexibles Stahl, en un comunicat aquest divendres.
Stahl compta amb prop de 1.800 treballadors a nivell global i va generar unes vendes ajustades de 725 milions d'euros en l'exercici fiscal 2025.
A Espanya, l'empresa neerlandesa compta amb oficines a Madrid i presència a diferents ciutats, a més d'un centre de producció, un centre d'excel·lència i un centre d'R+D a Parets del Vallès (Barcelona).
El CEO de Henkel, Carsten Knobel, ha explicat que l'operació obre "noves oportunitats de creixement" i permet ampliar la seva cartera tecnològica.
El vice-president executiu, Mark Dorn, ha afegit que el model de negoci de Stahl està "basat en una estructura amb pocs actius, el coneixement especialitzat i una clara orientació al servei".