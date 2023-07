HelpEmpresa de Cecot assessora en "prevenció de tancament" 131 empreses el primer semestre

BARCELONA, 28 jul. (EUROPA PRESS) -

El servei HelpEmpresa de Cecot, creat amb la col·laboració del Govern, ha assessorat en "prevenció de tancament" 131 petites i mitjanes empreses amb una situació financera complicada durant el primer semestre del 2023.

Durant aquest període, el 45% dels usuaris han estat empreses individuals; el 42% societats limitades; el 9% cooperatives i empreses amb altres formes jurídiques i un 4% societats anònimes, informa la patronal en un comunicat.

Des que es va crear el 2021, HelpEmpresa ha donat servei a 688 empreses de franc per "detectar amenaces en la seva viabilitat i preveure actuacions per a la seva continuïtat".

La directora d'emprenedoria i creixement empresarial de Cecot, Laura Sallent, ha explicat que, després d'un primer diagnòstic, l'assessorament consisteix a recomanar a l'empresa si ha d'apostar per la seva consolidació i creixement, la reestructuració o el "tancament honest i ordenat".

El servei compta amb 18 treballadors experts en àmbits com l'estratègia, les finances o el màrqueting digital i amb un servei de psicologia per a empresaris que "per culpa de la situació del seu negoci, han vist afectada la seva salut emocional".