HelpEmpresa de Cecot acompanya 1.450 pimes catalanes per prevenir el seu tancament en cinc anys

BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -
El programa HelpEmpresa de Cecot, que compta amb el suport de la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat, ha acompanyat 1.450 pimes en els seus primers cinc anys, amb la finalitat de prevenir el tancament d'aquestes empreses, informen en un comunicat conjunt aquest dijous.
L'objectiu del programa és reforçar la viabilitat de les empreses, millorar-ne la competitivitat i prevenir situacions que poden comprometre la continuïtat del negoci.
Les empreses que s'han acollit al programa han tingut una taxa de supervivència del 86%, i el 70% ha implementat "canvis rellevants" després de l'acompanyament que han rebut.
HelpEmpresa actua en les fases inicials de les empreses amb un diagnòstic integral de la seva situació i un itinerari d'acompanyament personalitzat.
D'aquesta manera, es poden detectar riscos, identificar oportunitats de millora i facilitar la presa de decisions abans que els problemes financers, comercials, organitzatius o estratègics comprometin la viabilitat del negoci.