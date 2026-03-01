Publicat 01/03/2026 12:06

Helena Solà (Foc Nou) deixa ERC i critica que el partit es troba "sense rumb ni projecte"

La candidata alternativa al president d'ERC, Oriol Junqueras, a dirigir ERC amb 'Foc Nou' al congrés de 2024 ha anunciat aquest diumenge que abandona el partit, afirma, per coherència política i dignitat personal davant d'una deriva que ha convertit ERC en "un partit desorientat, sense rumb ni projecte".

En una sèrie de missatges a X recollits per Europa Press ha assenyalat que "la renúncia permanent no construeix cap projecte", i ha defensat que ERC no hauria d'iniciar cap negociació amb el Govern per a l'aprovació de Pressupostos mentre no es compleixin els acords.

A més, ha criticat que "s'ha desdibuixat l'eix nacional fins al punt que sembla subordinat a altres prioritats" i ha afegit que en el partit existeix un dèficit de lideratge i una cultura interna que s'ha anat deteriorant.

