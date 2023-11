Helena Revoredo, propietària de Prosegur, llança una OPA sobre el 15% de la companyia per 149,6 milions

L'empresària, que ja té el 60% de Prosegur, ofereix 1,83 euros per acció, amb una prima del 27,4%

MADRID, 15 nov. (EUROPA PRESS) -

Gubel, societat controlada per l'empresària Helena Revoredo, accionista majoritària i presidenta de Prosegur, ha anunciat el llançament d'una oferta pública d'adquisició d'accions (OPA) voluntària sobre el 15% del capital social de la companyia de seguretat per fins a 149,6 milions d'euros, segons la informació remesa aquest dimecres per Prosegur a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Revoredo, a través de Gubel i de la seva filial íntegrament participada Prorevosa, és titular directa i indirectament del 59,899% del capital social de Prosegur i del 61,445% dels seus drets de vot, excloent les accions en autocartera, amb el que, de triomfar l'OPA, aconseguiria el 75% del capital de la companyia de seguretat.

L'OPA es dirigeix a tots els titulars d'accions de Prosegur i s'estén a l'adquisició d'un màxim de 81.754.030 accions a un preu d'1,83 euros per títol en efectiu, la qual cosa suposa una prima del 27,4% sobre el preu al que van tancar ahir les accions de Prosegur (1,43 euros) i del 28,55% sobre el preu mig ponderat d'1,424 euros per acció de l'últim mes.

Les accions de Prosegur en mans de Gubel (326.468.224 accions, representatives del 59,899% de la seva capital social) s'immobilitzaran fins a la finalització de l'OPA.

L'oferta es formula exclusivament al mercat espanyol, que és l'únic en el qual cotitzen les accions de Prosegur, encara que va dirigida a tots els accionistes, amb independència de la seva nacionalitat o lloc de residència.

Gubel ha assegurat que "té compromés finançament suficient per obtenir els fons necessaris per atendre la contraprestació total de l'oferta". De fet, precisa que aquesta contraprestació "estarà garantida per un aval bancari".

L'OPA no està subjecta a cap condició, per la qual cosa serà vàlida i farà efecte qualsevol que sigui el nombre d'accions que l'acceptin.

Gubel assegura en l'anunci previ a l'OPA remès a la CNMV que aquesta oferta "no constitueix una concentració econòmica i, en conseqüència, no està subjecta a l'obligació de notificació ni a l'obtenció de cap autorització o no oposició, amb caràcter previ o posterior a la seva formulació, per part de la Comissió Europea, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència o de qualsevol altra autoritat de competència".

"L'oferta no està subjecta a l'obligació de notificar a cap autoritat espanyola o estrangera, ni a l'obtenció de cap autorització d'una altra autoritat administrativa espanyola o estrangera diferent de la CNMV", conclou.