Hazte Oír reclama 24 anys de presó per a Begoña Gómez i la retirada del passaport per "risc de fugida"

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
MADRID 20 abr. (EUROPA PRESS) -
L'acusació popular que lidera Hazte Oír en el cas Begoña Gómez ha reclamat 24 anys de presó per a la dona del president espanyol, a més de la prohibició de sortir del país i la retirada del passaport per "risc de fugida".
En l'escrit d'acusació, al qual ha tingut accés Europa Press, l'organització demana --en representació de les diverses acusacions populars de la causa-- l'obertura del judici oral contra la dona de Pedro Sánchez pels presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació i apropiació indeguda.
Hazte Oír també demana 22 anys i mig de presó per a l'assessora de Gómez a La Moncloa, Cristina Álvarez, i sis anys per a l'empresari Juan Carlos Barrabés, tots tres investigats en la causa.
I considera que hi ha "un evident i fundat risc de fugida per part dels tres", raó per la qual interessa com a mesures cautelars la prohibició de sortir del país sense autorització judicial, la retirada del passaport i l'obligació de signar cada quinze dies en seu judicial.