Hazte Oír es querella contra els 3 mossos detinguts en el dispositiu per detenir a Puigdemont

L'associació denuncia que "la gravetat de l'omissió dels agents implicats és manifesta"



BARCELONA, 19 ago. (EUROPA PRESS) -

L'associació Hazte Oír s'ha querellat contra els 3 agents dels Mossos d'Esquadra detinguts en el marc del dispositiu policial per donar compliment a l'ordre de detenció de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont emesa per l'instructor del 'procés', el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena.

L'associació al·lega en la seva querella, consultada per Europa Press, que aquests 3 agents podrien haver incorregut en delictes d'omissió del deure perseguir delictes per una autoritat o funcionari, denegació del compliment de resolucions judicials, denegació d'auxili a l'Administració de Justícia i encobriment.

Explica que un dels mossos detinguts va treballar com a escorta de l'expresident Quim Torra, que un altre d'ells va ser escorta del mateix Puigdemont i que el tercer és el propietari del vehicle que l'expresident va usar per fugir dels Mossos el passat 8 d'agost.

LLOC I HORA CONEGUTS

Hazte Oír sosté que Puigdemont va entrar en territori espanyol "sense que es procedís a la seva immediata detenció per part dels agents, tot això malgrat ser notori el lloc i hora en el qual el fugitiu escenificaria la seva triomfal tornada": el Passeig Lluís Companys de Barcelona, on diversos partits i entitats independentistes van celebrar un acte de suport per rebre-ho després de 7 anys a Bèlgica.

"Tothom tenia constància plena del lloc, dia i hora en el qual retornaria el fugitiu", perquè es va fer una convocatòria i ell mateix va anunciar a través del seu compte de Twitter de forma clara que havia iniciat el seu viatge de tornada.

El 8 d'agost, sosté l'associació, Puigdemont va accedir a l'escenari, que va requerir d'un temps de muntatge, ja que comptava amb una pantalla de retransmissió i un equip de megafonia, i va proferir "lemes anticonstitucionals" durant diversos minuts enfront del públic allí congregat, de manera que no va haver-hi problemes per identificar-ho per part dels Mossos.

"Per tot el que s'ha assenyalat, la gravetat de l'omissió dels agents implicats és manifesta: Sabent on anava a estar, quan i, sobretot, havent-se realitzat l'acte de manera que podia veure's a Puigdemont de manera clara i nítida es va optar conscientment i deliberadament per no detenir-li", resa la querella.

ASSENYALA A 3 MOSSOS

Hazte Oír sosté que la fugida "no es deu al fet que Puigdemont sigui un mestre de la fuita o un nou Houdini", sinó que consideren que va haver-hi, textualment, una clara omissió en el compliment de les funcions dels agents, conscient i deliberada, en deixar que baixés de l'estrada lliurement després de donar un discurs davant de milers de persones sense que es monitorés el seu parador.

En el cas concret dels 3 mossos detinguts, Hazte Oír sosté que "no només no van complir els seus deures de detenir a la persona sobre la qual pesa una ordre de detenció vigent, sinó que van utilitzar les seves funcions i el seu coneixement de l'actuació dels Mossos d'Esquadra per evitar de forma activa aquesta detenció".

Per tot això l'associació demana que el Comissari Cap de Mossos, Eduard Sallent, lliuri al jutjat instructor documents en els quals es precisi la planificació i elaboració de l'operatiu per detenir a Puigdemont, el desenvolupament i l'avaluació que es va fer i que concreti si els 3 querellats havien estat informats.

També sol·licita al Ministeri de l'Interior que aporti documentació sobre la planificació i elaboració de l'operatiu o el pla de col·laboració amb Mossos o amb qualsevol altra força o cos de seguretat, el desenvolupament i l'avaluació.

Finalment, insta al Jutjat d'Instrucció que sol·liciti als mitjans i agències de comunicació presents en el lloc aquell dia que lliurin els enregistraments totals a la policia judicial a l'efecte que puguin precisar-se les conductes dutes a terme.

MESURES CAUTELARÍSSIMES

Hazte Oír demana també que es prenguin mesures cautelaríssimes: la suspensió immediata de les funcions públiques que ostenten aquests 3 mossos amb la finalitat d'evitar que puguin continuar perjudicant els interessos públics amb les seves conductes i, "donada la possible connivència dels ara querellats amb el fugitiu Carles Puigdemont i la seva possible fugida a territori desconegut", que se'ls prohibeixi sortir del país i que lliurin els seus passaports.