Hays trasllada la seva oficina a Barcelona a l'edifici Estel i preveu superar els 100 treballadors

BARCELONA 15 abr. (EUROPA PRESS) -
La companyia especialitzada en la selecció de personal i solucions de recursos humans Hays ha traslladat les seves oficines a Barcelona a l'edifici Estel, amb la previsió de superar els 100 treballadors a la ciutat en els pròxims anys, informa aquest dimecres en un comunicat.
La nova ubicació compta amb una superfície de 1.239 metres quadrats, i centralitza els equips que donen servei a Catalunya i les Illes Balears, la qual cosa permet que l'oficina catalana ofereixi un servei integral i a Hays "reforçar la seva capacitat per oferir solucions integrals de selecció i talent a empreses i professionals".
El director general de la companyia per al sud i oest d'Europa, Christopher Dottie, ha defensat que el trasllat reflecteix l'aposta pel creixement de Hays a Espanya i per reforçar la seva presència en el mercat espanyol.
L'operació ha estat assessorada per Co-Real Estate i CBRE, i eleva l'ocupació de l'edifici barceloní fins al 85% del total de 49.500 metres quadrats d'oficines disponibles.
A més de Barcelona, Hays també compta amb oficines a Bilbao, Madrid, Sevilla, València i Saragossa, i durant l'exercici 2023-2024 va reunir una cartera de 3.400 clients o companyies i va facilitar que 4.500 candidats trobessin un lloc de feina.