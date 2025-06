Haupt (Seat) demana un entorn "d'ajuda a les empreses" per mantenir la competitivitat

Diu que "costa una mica d'entendre" que la UE posi aranzels al Cupra Tavascan

BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

El CEO interí de Seat i Cupra, Markus Haupt, ha reclamat un entorn "d'ajuda a les empreses" per mantenir la competitivitat del sector automobilístic europeu.

Ho ha dit aquest dimecres en el Forbes Catalonia Economic Forum, que s'ha celebrat al Liceu, i en el qual ha afegit que és necessari treballar en un entorn de competitivitat, especialment davant l'auge dels actors xinesos, que ha dit que tenen avantatges que no tenen els constructors europeus.

Haupt ha lamentat els aranzels que la Unió Europea (UE) imposa al Cupra Tavascan --fabricat a la Xina--: "Ens costa una mica entendre que fabricants 100% europeus estiguem sent penalitzats amb més aranzels que alguns fabricants que no són espanyols".

Ha assegurat que els aranzels són "un gran risc i un gran repte" pel qual és necessari trobar una solució, i ha assenyalat que el Grup Volkswagen està en contra els aranzels i el proteccionisme.

El CEO interí ha explicat que el proteccionisme és un "gran problema" per al sector de l'automòbil i ha recordat que els temps de reacció del sector són llargs.

VEHICLE ELÈCTRIC

Preguntat per l'evolució del vehicle elèctric, ha lamentat que el ritme lent de penetració "crea dificultats" a la companyia per la gran aposta que ha explicat que ha fet per impulsar aquest tipus de projectes.

Ha recordat que la companyia està treballant juntament amb les administracions per incentivar les vendes de vehicles elèctrics.

Ha explicat que el gran repte és la infraestructura de càrrega entre comunitats autònomes perquè els cotxes puguin fer viatges llargs, per la qual cosa ha dit que són necessaris carregadors d'alt voltatge.

A més, Haupt ha destacat la part comunicativa, ja que ha dit que és necessari "explicar que el vehicle elèctric no és el problema, és la solució" i que, segons ell, té molts avantatges davant el vehicle de combustió.