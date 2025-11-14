Haupt (Seat) afirma que el Cupra Raval, previst per al març del 2026, serà un model "referent"

BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
El CEO de Seat i Cupra, Markus Haupt, ha afirmat aquest divendres que el nou Cupra Raval, la promoció del qual es preveu per al març del 2026 i que serà el primer elèctric urbà del Grup Volkswagen que es començarà a fabricar a Martorell (Barcelona), serà un model "referent" dins de tot el grup automobilístic.
"Aquest model és l'eix de la nostra estratègia perquè el fabriquem a casa, però a més perquè entrem en un segment nou amb el cotxe elèctric que és el segment dels cotxes urbans", ha dit en una entrevista a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press, i ha afirmat que és un cotxe clau en el futur immediat i obre la porta al desenvolupament per a tot el grup, en les seves paraules.
Preguntat per si la planta de Martorell està actualment on volia que estigués, ha expressat que ho estarà quan s'impulsi el Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo: "Estarà d'aquí poc", ha dit.
Ha assegurat que "ara mateix no és rendible" produir un cotxe elèctric per a Seat i que la companyia acaba de presentar a Eivissa els renovats Seat Ibiza i Seat Arona, uns cotxes que, al seu parer, continuen funcionant molt bé.
Sobre les converses amb la UE per retirar els aranzels al Cupra Tavascan --fabricat a la Xina--, ha assenyalat que estan en un moment "avançat" i que el grup confia que el tribut es retiri aviat, textualment.