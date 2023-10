Hasel sobre la llei d'amnistia: "Tots els represaliats sense excepció haurien d'estar-hi inclosos"

BARCELONA, 10 oct. (EUROPA PRESS) -

El raper Pablo Hasel ha sostingut que "tots els represaliats sense excepció haurien d'estar-hi inclosos" en una eventual llei d'amnistia, condició dels partits independentistes per investir al candidat del PSOE a la reelecció en la Presidència del Govern central, Pedro Sánchez.

"La meva major condemna, de tres anys, té tota a veure amb l'1-O", ha defensat en una entrevista d'aquest dimarts al diari 'Vilaweb' recollida per Europa Press, en la qual també ha negat tenir constància que ell i el raper Josep Miquel Arenas, conegut com 'Valtònyc', estiguin presents en la negociació de la llei.

Ha assenyalat que "l'amnistia hauria de ser total, no només en el marc nacional català, que deixa fora a molts represaliats, sinó en l'àmbit estatal", i ha criticat incloure els policies perquè ja tenen la impunitat garantida per l'Estat, en les seves paraules.

També ha acusat a Junts i ERC d'oblidar-se d'aquests represaliats --entre els quals s'inclou--, ajudar en la seva repressió i criminalització, i aprofitar-se d'ells electoralment: "Ara que veuen que han perdut tants milers de vots i que cada dia estan més desacreditats, fingeixen que els importem".

Hasel es troba a la presó des de febrer de 2021, quan va ser detingut pels Mossos d'Esquadra a la Universitat de Lleida per complir la condemna imposada per l'Audiència Nacional per enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona.