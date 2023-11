Hasel critica que la llei d'amnistia "deixa fora moltíssimes persones" i demana que sigui total

BARCELONA, 2 nov. (EUROPA PRESS) -

El raper Pablo Hasel ha criticat l'eventual llei d'amnistia que reclamen els partits independentistes per a la investidura perquè "deixa fora moltíssimes persones represaliades i molts presos polítics", per la qual cosa l'ha definida com parcial i ha demanat que sigui total.

En una entrevista d'aquest dijous a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha sostingut que l'amnistia "que fa falta" no és la que venen, i ha sostingut que hi ha moltes altres persones que han lluitat per una nació justa, en les seves paraules.

"Diuen que aquesta amnistia no va més enllà dels casos que estrictament tenen a veure amb el procés, però hi ha moltíssimes altres persones empresonades per lluitar precisament per una nació més justa", ha recalcat Hasel.

Per això, ha acusat els partits polítics implicats en la negociació de la investidura de fer "retòrica buida" per omplir-se la boca quan parlen de lluitar per la república i no tenir en compte activistes contra el masclisme, el racisme o pel dret a l'habitatge, ha enumerat.

Així mateix, també ha retret que alguns partits polítics intentessin "fingir que els interessava i blanquejar-se" quan va ser empresonat, entre els quals ha esmentat ERC i Junts, i que ha acusat de només posar-li problemes a la presó, textualment.