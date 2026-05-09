Sánchez es reuneix aquest dissabte amb el director general de l'OMS abans de l'arribada del 'MV Hondius'

MADRID 9 maig (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Pedro Sánchez, es reunirà aquesta tarda amb el director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a la Moncloa abans de l'arribada del creuer 'MV Hondius' afectat per un brot d'hantavirus al port de Granadilla, situat al sud de la illa de Tenerife.
La trobada entre el cap de l'Executiu i el director de l'OMS serà en el Complex de la Moncloa a les 17.00 hores, és a dir abans que Adhanom parteixi a Tenerife i supervisi l'arribada del creuer a la illa junt amb la ministra de Sanitat i els ministres d'Interior i Política Territorial, Mónica García, Fernando Grande-Marlaska i Ángel Víctor Torres, respectivament.
La delegació sortirà a les 18.00 hores i realitzarà el seguiment en directe des del Lloc de comandament habilitat amb l'objectiu de "garantir la coordinació entre administracions", així com el "control sanitari i l'aplicació dels protocols de vigilància i respostes previstos", segons ha informat el Ministeri de Sanitat.
El Govern ha confirmat aquest dimecres que els 14 espanyols a bord seran traslladats amb avió militar per ser examinats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. La quarantena per hantavirus d'aquests passatgers serà de 42 dies "en cas que no presentin cap tipus de símptomes", segons ha confirmat el delegat de Prevenció en aquest centre, José García, que ha indicat que aquest espai de temps podrà ser retallat si s'estima que "no hi ha possibilitat de contagi".
El buc va partir de Cap Verd el dimecres rumb a Tenerife amb una durada benvolguda del trajecte de tres dies i dotze hores, per la qual cosa es preveu que arribi aquest diumenge.