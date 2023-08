Hannun signa un acord per adquirir el 51% del capital de la companyia danesa We do Wood

BARCELONA, 25 ago. (EUROPA PRESS) -

Hannun, empresa espanyola dedicada a la comercialització 'online' de decoració i mobles sostenibles i artesanals a Europa, ha anunciat un acord per adquirir el 51% del capital de la companyia danesa de disseny i producció de mobles We do Wood.

La transacció es formalitzarà entre setembre i octubre de 2023 i l'oferta contempla l'adquisició del 51% del capital amb la possibilitat d'adquirir el 49% restant en el futur, informa Hannun en un comunicat aquest divendres.

Amb l'adquisició, Hannun espera millorar el seus ràtios i We do Wood preveu una major "penetració a la resta de mercats europeus on Hannun opera".

El ceo de Hannun, Joan Álvarez, ha valorat que l'operació incrementarà el seu "catàleg de productes" i facilitarà la seva expansió geogràfica cap a la península escandinava i Dinamarca.

El propietari de We do Wood, Klaus Jorlet, ha afirmat que "podran reforçar el servei als seus clients mitjançant el desenvolupament d'un canal de vendes 'online' i augmentar els marges en el cost de producció".