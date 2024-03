Habitatge cedeix a Badalona (Barcelona) cinc habitatges per als afectats de l'edifici esfondrat

BARCELONA, 1 març (EUROPA PRESS) -

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha facilitat aquest divendres a l'Ajuntament de Badalona (Barcelona) els cinc primers habitatges per als afectats de l'edifici enfonsat a la població, han explicat fonts de la Conselleria de Territori de la Generalitat.

Els cinc pisos són a la mateixa localitat i seran gestionats pel consistori, i el Govern ha assenyalat que són una solució "provisional".

"S'ha optat per la cessió de pisos perquè en aquest cas ja es preveu que el retorn al domicili s'allargarà en el temps", ha explicat la Conselleria, i la cessió és gratuïta i finalitzarà quan es trobi una solució definitiva.

La Conselleria ha assegurat que ha accelerat els treballs per disposar de més habitatges a Badalona tan aviat com sigui possible davant la possibilitat que s'hagin de desallotjar altres immobles afectats, tot i que s'anirà "cas per cas".

El Departament ha recordat que manté l'oferiment a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) i que està a disposició de l'Ajuntament de Blanes (Girona) davant els desallotjaments duts a terme a les dues localitats.