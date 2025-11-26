Habitat Inmobiliaria inverteix 22 milions en les obres d'una promoció a Terrassa (Barcelona)

BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Habitat Inmobiliaria invertirà 22 milions d'euros en les obres de la seva última promoció residencial a Terrassa (Barcelona), Habitat Sala Badrinas, formada per 103 habitatges de fins a 4 dormitoris, tots amb terrasses, garatge i traster, a més de zones comunes com piscina, jardins i zona infantil.
La promoció, que generarà prop de 650 llocs de feina, compta amb 25 habitatges de protecció concertada amb l'objectiu de "millorar l'accés a l'habitatge al municipi", informa la companyia en un comunicat aquest dimecres.
S'estima que les obres acabin a finals del 2027 i el projecte està orientat a diversificar el parc residencial i a atreure famílies joves, professionals i persones que busquen un entorn urbà ben connectat.