Gustavo Petro obsequia Collboni amb l'últim retrat artístic en vida de García Márquez

BARCELONA 17 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de Colòmbia, Gustavo Petro, ha donat a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, l'últim retrat artístic en vida de l'escriptor Gabriel García Márquez, en un acte que s'ha celebrat aquest divendres a la capital catalana a la biblioteca amb el nom de l'escriptor colombià.
També hi ha estat present el cantautor Joan Manuel Serrat i responsables de les biblioteques de Barcelona.
Petro ha destacat que García Márquez és l'home "més universal" de Colòmbia, i que mentre que en altres països aquest reconeixement està lligat a les armes, el seu ho està a les paraules.
"El que fa que les paraules siguin superiors sempre a les armes. En el món d'avui tenim un poder que es basa a partir d'armes i diners, però oblida que si les paraules s'ajunten amb les multituds, les paraules i les multituds són més poderoses que les armes i els diners junts", ha dit.
Collboni ha agraït l'obsequi i ha ressaltat les roses grogues que apareixen al retrat, que ha dit que són "tan icòniques i tan representatives" de l'escrit, i ha destacat que el retrat estreny els llaços de Barcelona amb Llatinoamèrica.