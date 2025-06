Guindos demana esperar a conèixer l'opinió definitiva del Govern central sobre la fusió entre BBVA i el Sabadell

Recorda la potestat de l'executiu per modificar les condicions imposades a la transacció en funció de l'interès general

MADRID, 5 juny (EUROPA PRESS) -

El vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, ha assenyalat que les condicions imposades a l'operació per a una eventual fusió entre BBVA i el Sabadell estan en fase d'anàlisi del Govern espanyol, per la qual cosa ha recomanat esperar a conèixer la posició definitiva de l'executiu per no entrar en especulacions.

En la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Govern del BCE, que ha decidit reduir els tipus d'interès en 25 punts bàsics, el vicepresident de la institució monetària de la zona euro ha recordat que el BCE va elaborar un informe sobre la transacció fa gairebé un any.

En aquest sentit, després que les autoritats de Competència espanyoles hagin emès la seva opinió i establert les mesures correctives sobre aquest assumpte, Guindos ha assenyalat que, segons la legislació espanyola, "el Govern central té la possibilitat d'analitzar les condicions imposades i, en funció de l'interès general, modificar-les".

"Hauríem d'esperar fins a tenir una opinió definitiva del Govern espanyol. En cas contrari, podríem estar especulant, però crec que no té gaire sentit en aquest moment", ha postil·lat.