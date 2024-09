Guillem Mateo (Units) prendrà possessió com a nou diputat del PSC-Units al Parlament

UNITS PER AVANÇAR

BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -

El conseller nacional d'Units per Avançar, Guillem Mateo, prendrà possessió el pròxim 5 de setembre com a nou diputat del grup PSC-Units al Parlamnet, com a conseqüència de la incorporació d'alguns diputats socialistes al nou Govern de la Generalitat.

Segons ha informat Units en un comunicat, Mateo va ocupar la posició 29 de la llista del PSC-Units per Barcelona en les eleccions autonòmiques del 12 de maig i es va quedar a un lloc d'aconseguir l'escó.

Mateo és economista, és especialista en màrqueting i comunicació corporativa, ha desenvolupat la seva carrera professional en el sector bancari, i també ha tingut vinculació professional amb la UGT de Catalunya.