Guilarte demana a Sánchez que aclareixi la seva proposta per al CGPJ

MADRID, 13 juny (EUROPA PRESS) -

El president interí del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, celebra que el president espanyol, Pedro Sánchez, vegi necessari canviar el model d'elecció dels magistrats del Tribunal Suprem, però avisa que els nomenaments "han de continuar residenciats en el CGPJ per imperatiu de la lògica constitucional" i que no és admissible "propiciar qualsevol zona d'influència del Govern central".

Segons ha informat aquest dijous el CGPJ, Guilarte ha remès aquest matí a les presidències del Congrés i del Senat la seva proposta "actualitzada" de modificació del sistema de nomenament de magistrats del Tribunal Suprem i de càrrecs governatius del poder judicial i de designació dels vocals de l'òrgan de govern dels jutges.

El president de l'òrgan de govern dels jutges defensa que "no té cap sentit tornar a èpoques passades però amb diferents protagonistes", en referència al període en el qual el Ministeri de Justícia estava a càrrec dels nomenaments.

"Davant els dubtes que poden suscitar les paraules del president és imprescindible aclarir aquest extrem, ja que l'amenaçadora alternativa esbossada resultaria aterridora i directament encaminada a evitar qualsevol acord", assenyala.

Cal recordar que Guilarte, per als nomenaments al Suprem, va proposar a l'abril que els seus magistrats fossin "nomenats per una comissió qualificada, majoritàriament composta per vocals i per magistrats" del mateix tribunal, presidida per un vocal --del CGPJ-- magistrat del Suprem, si n'hi ha, o per un especialista en la matèria amb nivell de qualificació similar a la de magistrat del TS, en cas contrari.

La comissió estaria formada per "cinc membres d'un nivell de qualificació parangonable amb la plaça que es publica a concurs" i els vocals del CGPJ només en formarien part si reuneixen "l'específica capacitació per valorar els mèrits dels candidats".

Segons va explicar Guilarte, el nombre de vocals no podria ser més de tres, i la resta de membres serien magistrats del Suprem que s'elegirien "per sorteig i torn rotatori". Els altres dos membres d'aquestes comissions, a desenvolupar reglamentàriament, serien professionals qualificats en funció de la sala afectada.