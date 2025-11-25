La Guia Michelin manté als seus restaurants tres estels i Catalunya destaca amb els més guardonats amb dos

MÀLAGA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
La Guia Michelin Espanya 2026 ha donat a conèixer aquest dimarts a Màlaga als seus restaurants 'estel·lars' en la seva gala de presentació i on s'han mantingut amb tres estrelles els mateixos 16 establiments que ja ostentaven aquesta màxima distinció l'any 2025, mentre que Catalunya ha estat la més llorejada en posicionar a quatre dels cinc restaurants en la categoria de dues estrelles.
Així, han resultat guanyadors de les dues estrelles de la Guia Michelin els restaurants: Aleia (Barcelona) amb els xefs Paulo Airundo i Rafa de Bedoya; La Boscana (Lleida), que ha recollit el cuiner José Castañé; Mont Bar (Barcelona) amb el xef Francisco José Aguado; repeteix amb dues estrelles Ramon Freixa Atelier (Madrid) de Ramon Freixa; i també s'emporta dues estrelles el restaurant Enigma (Barcelona), amb Albert Adrià al capdavant.
A més, i entre els denominats premis Awards de la Guia Michelin, destaquen el guardó al Servei de Sala que ha estat para Abel Valverde del restaurant Desde 1911 de Madrid; el premi al millor sommelier que ha estat per a Luis Baselga, del restaurant Smoked Room també a Madrid; al xef jove per a Juan Carlos García del restaurant Valdebira (Jaén); o al mentor xef per a Quique Dacosta del restaurant Quique Dacosta de Dénia (Alacant).