La guardonada empresa d'efectes especials de maquillatge DDT obrirà un museu de cinema a Barcelona

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -

L'empresa especialitzada en efectes especials de maquillatge per al cinema DDT obrirà un museu a Barcelona el 2025: preveu exhibir criatures elaborades per a pel·lícules com ara 'La societat de la neu', 'El laberinto del fauno', 'Lo imposible', 'La piel que habito' o 'Un monstre em ve a veure'.

La companyia ha rebut un préstec de 250.000 euros de l'Institut Català de Finances (ICF) per comprar, reformar i adequar el local on situarà la iniciativa, informa l'entitat en un comunicat d'aquest dilluns.

Anomenat Monster Art, el local estarà dividit en tres espais --la zona J.A. Bayona, la zona Guillermo del Toro, i la zona Pedro Almodóvar--, i inclourà una zona per exhibir obres, una on traslladarà el seu taller d'efectes especials, una zona de conferències i una aula-taller.