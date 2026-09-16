Guardiola trasllada a Illa els motius del rebuig d'Extremadura al nou finançament

MÈRIDA 16 set. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Junta d'Extremadura, María Guardiola, ha traslladat al cap de l'executiu català, Salvador Illa, els motius del rebuig de la comunitat extremenya al nou sistema de finançament autonòmic proposat pel Govern central.
"L'objectiu és que no es torni a repetir una emigració obligada per manca d'oportunitats", ha assenyalat María Guardiola, qui ha apostat per un sistema de finançament "que tingui en compte el veritable cost de la prestació de serveis fonamentals a Extremadura".
Així ho ha traslladat Guardiola en una reunió institucional que ha mantingut aquest dimecres amb el president de la Generalitat a Mèrida amb motiu de la seva visita a Extremadura per celebrar l'acte institucional de la Diada.
En un missatge a través de les xarxes socials, la presidenta extremenya ha agraït a Illa "la seva amabilitat i el reconeixement als extremenys que se'n van anar a Catalunya per ajudar a aixecar-la amb els seus braços i la seva dignitat".
Guardiola ha reafirmat que "el diàleg i la lleialtat institucional són més necessaris que mai", i ha reivindicat "una Espanya unida i cohesionada".
"CLIMA DE CORDIALITAT"
Per la seva banda, fonts de la Generalitat han destacat el "clima de cordialitat i col·laboració institucional" en el qual s'ha desenvolupat la reunió entre Illa i Guardiola.
Una trobada en la qual tots dos presidents han compartit impressions sobre les prioritats de les dues comunitats, i en la qual el president de la Generalitat ha destacat els vincles de Catalunya amb Extremadura i l'interès que aquests vincles es mantinguin vius.
Cal destacar que la trobada entre tots dos mandataris s'emmarca en la visita de dos dies que el president català fa a Extremadura on, per primera vegada, aquest dimecres a la tarda se celebrarà l'acte institucional de la Diada per retre homenatge als milers d'extremenys que van emigrar a Catalunya i als catalans que avui viuen a Extremadura.