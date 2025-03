Guardiola preveu eleccions del Cercle d'Economia al juny i confia en una sola candidatura

BARCELONA 31 març (EUROPA PRESS) -

El president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, ha explicat aquest dilluns que les eleccions de l'entitat estan previstes per al juny, una cop finalitzat el mandat de l'actual junta, i ha confiat que només hi hagi una candidatura amb l'actual vicepresidenta Teresa Garcia-Milà al capdavant.

En una roda de premsa per presentar la 40a Reunió del Cercle d'Economia, ha assegurat: "Tradicionalment hi ha hagut una única candidatura i espero que en aquesta ocasió també sigui el cas", i ha afegit que la persona proposada per la junta actual és Garcia-Milà.

Ha dit que és una persona "molt arrelada" al Cercle d'Economia i que es convertiria en la primera dona que ostentaria la presidència de la institució.