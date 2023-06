Guardiola (PP) subratlla que cal "respecte i diàleg" amb Vox per formar govern a Extremadura

MÈRIDA (BADAJOZ), 26 juny (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP d'Extremadura, María Guardiola, ha ajornat la Junta Directiva Autonòmica i el Comitè Executiu Regional de dimarts per abordar la situació arran de les negociacions fallides amb Vox i de la sessió constitutiva de l'Assemblea en què el PSOE va obtenir la presidència.

Guardiola es mostra convençuda que "aviat" començarà un nou "govern per canviar" Extremadura, i reconeix que per a això és "imprescindible el respecte, el diàleg i l'acord programàtic" amb Vox, amb qui comparteix la "prioritat de girar full a les polítiques socialistes".

Així ho recull Guardiola en una carta adreçada als seus militants, recollida per Europa Press, en la qual insisteix que pretén "fer valer el respecte" als seus votants, amb qui s'ha conformat un "programa de govern amb 861 mesures" que els ha atorgat 28 diputats i gairebé el 39% dels vots en les eleccions del 28 de maig.

Uns "extraordinaris resultats", assenyala, no només en les eleccions autonòmiques, sinó també en les municipals, que "permet articular una majoria parlamentària" per fer possible el canvi al Govern de la Junta d'Extremadura.

Una transformació que serviria per "deixar enrere la nefasta etapa socialista liderada per Guillermo Fernández Vara, en què l'abandó, la deixadesa i l'apatia han estat les notes dominants".

En la carta adverteix que després dels comicis autonòmics Espanya torna a les urnes el pròxim 23 de juliol, dia en què els espanyols es juguen "el futur del país", per la qual cosa cal "repetir i fins i tot millorar aquest resultat extraordinari".