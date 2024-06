Guardiola (PP) critica la gestió de Sánchez dels fons europeus en matèria de turisme

TARRAGONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PP de la Regió de Múrcia, Miriam Guardiola, ha criticat aquest dimarts la gestió dels fons europeus del Govern d'Espanya, presidit per Pedro Sánchez, en matèria de turisme.

"Aquests milions d'euros que venien d'Europa i que són una oportunitat perduda", ha retret en una atenció als mitjans a Cambrils (Tarragona), alhora que ha cridat a no permetre, textualment, aquesta ineficàcia i incapacitat de l'executiu espanyol.

Ha assegurat que el Govern central no ha considerat les polítiques turístiques "seriosament" i no té un projecte estratègic d'estat i unes polítiques turístiques serioses d'àmbit nacional, a més de no haver estat capaç de tirar endavant la norma més important de tot govern: aprovar els pressupostos generals de l'Estat (PGE).

Així mateix, ha instat a reforçar la seguretat i els recursos bàsics com la sanitat a les portes de la temporada alta a municipis com Cambrils, que triplica la població a l'estiu, ha dit.