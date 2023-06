Guardiola (PP) assenyala que Abascal "encara és a temps de pensar en el millor per a Extremadura"

MÈRIDA (BADAJOZ), 23 juny (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP d'Extremadura, María Guardiola, ha assenyalat que el líder de Vox, Santiago Abascal, "encara és a temps de pensar en el millor per a Extremadura".

Segons ha assenyalat Guardiola en un missatge a través de les xarxes socials, recollit per Europa Press, dimarts, amb motiu de la constitució de l'Assemblea d'Extremadura, el vicepresident d'Acció Política de Vox, Jorge Buxadé, es va desplaçar Mèrida per "donar instruccions als seus perquè no em deixessin governar".

Per tot plegat, la dirigent del PP extremeny ha assenyalat que Vox "ha frenat el canvi, i ho han fet des de Madrid", després de recordar que el PP compta amb 28 diputats a Extremadura, respecte als 5 de Vox, per la qual cosa "el senyor Abascal encara és a temps de pensar en el millor per a Extremadura".