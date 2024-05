Guardiola sobre una eventual repetició electoral: "És un luxe que no ens podem permetre"

Insta els partits a buscar majories per evitar un bloqueig que seria "una mala notícia per a Catalunya"



BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -

El president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, ha fet una crida als partits polítics per construir majories després del 12M i evitar una repetició electoral que, en les seves paraules, és un luxe que els catalans "no ens podem permetre", després d'advertir que un bloqueig, ha dit, seria una mala notícia per a Catalunya.

Guardiola ha presentat la 39a Reunió Cercle d'Economia, inaugurada aquest dimecres pel president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i que se celebra fins divendres.

Dirigents empresarials i experts en geopolítica participen en les sessions titulades 'El món a prova. Estratègies per impulsar la productivitat i el benestar en temps de canvi', que tenen lloc al Palau de Congressos i que comptaran amb la presència del rei Felip VI, el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo.

Guardiola ha demanat tenir "el cap clar i mirada llarga" amb dels reptes polítics i econòmics que afronta Catalunya i ha recordat que, ja en les jornades del 2023, es va advertir d'una reculada de la renda per càpita a Catalunya i en el conjunt d'Espanya respecte a la mitjana de la UE.

Ha destacat la contradicció que suposa que, per contra, creixin a bon ritme els grans indicadors, com el PIB o la creació d'ocupació, fins i tot arribant a màxims històrics, per la qual cosa ha explicat que la reculada es deu al baix creixement de la productivitat, "clau per augmentar el nivell de benestar, redistribuir millor la riquesa i disminuir la pobresa".

En l'àmbit polític, Guardiola considera fonamental la reforma del sistema de finançament perquè la Generalitat necessita més recursos, i ha avançat que les conseqüències dels resultats del 12M impregnaran les sessions del Cercle.

LEGISLATURES CURTES

S'ha referit al "canvi profund del mapa polític" que han deixat els últims comicis, ja que per primera vegada des dels anys vuitanta, les forçes nacionalistes no són majoritàries.

Ha descrit com a fragmentari l'escenari postelectoral i tot i que considera que no serà fàcil construir una majoria, ha avisat que "un bloqueig seria una mala notícia per a Catalunya", i en la línia del document publicat pel Cercle amb motiu de les jornades, ha instat a sortir de l'anomalia institucional que suposa tenir eleccions cada 2 anys i mig a Catalunya.

Tenir legislatures curtes, ha dit, és un cost per al país, que genera "desafecció cap a la democràcia" per la qual cosa ha instat els polítics a pactar, tot i que siguin amb altres que tenen visions enfrontades.