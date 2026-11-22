LLEIDA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Junta d'Extremadura, María Guardiola, ha defensat que PP i Vox saben "caminar de la mà" per un projecte de país en un moment que, al seu parer, és fonamental per a Espanya.
Ho ha dit en declaracions a periodistes aquest diumenge a Lleida al costat del secretari general del PP de Catalunya, Juan Fernández, i el líder municipal a la Paeria, Xavi Palau.
Guardiola ha assegurat que la seva formació no ha "cedit" davant Vox al seu Govern, sinó que totes dues han concentrat els seus esforços en allò que és important, com la baixada d'impostos i reforçar els serveis públics amb la dinamització de l'economia.
"A Extremadura no es renuncia a les polítiques d'igualtat, no es renuncia a les polítiques de diversitat, i el que hem fet ha estat concentrar tots els esforços en allò que ens uneix", ha dit en ser preguntada pel pacte que li va permetre formar govern i que es podria donar a l'Executiu central després de les eleccions generals.
"HI CAP TOTHOM"
La presidenta extremenya ha lamentat "vuit anys de 'sanchisme', quatre dels últims sense Pressupostos Generals de l'Estat, a la deriva, sense rumb i un Govern absolutament envoltat de corrupció".
Per això, ha afirmat: "Espanya necessita realment un canvi i és el que volem oferir. Nosaltres tenim un projecte de país i, a més, un projecte on hi cap tothom".
Guardiola ha assegurat que "Catalunya necessita que es torni a parlar no només del separatisme, no només de l'independentisme, sinó dels problemes dels catalans", l'habitatge, la sanitat, l'educació i la sanitat.
"A Extremadura el 2023 vam demostrar que una altra manera de governar era possible. I un canvi que s'ha referendat fa menys d'un any amb el 43,2% dels vots de tots els extremenys", ha afegit.
I ha demanat concentrar el vot en la candidatura del PP de Roger Melero a Lleida, demarcació on els populars no van obtenir representació en les passades eleccions generals.