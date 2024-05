Guardiola (Cercle d'Economia) veu una oportunitat per "repoblar el centre"

BARCELONA, 21 maig (EUROPA PRESS) -

El president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, ha afirmat que els resultats obtinguts després de les eleccions catalanes ofereixen una oportunitat per "repoblar el centre" davant la polarització.

En una entrevista d'aquest dimarts a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha indicat que el model polític actual a Catalunya és el d'"un país en el qual tot és polarització" i no hi ha la capacitat de fer cap transacció política, fet que considera negatiu.

En preguntar-li pel PSC, ha afirmat que és "clarament un partit del centre polític, del centreesquerra", i l'ha definit com un partit de govern, textualment.

També ha sostingut que "convindria que el PP fes un esforç per acostar-se al centre" de cara a una eventual investidura del candidat socialista a les catalanes, Salvador Illa.

Respecte a Junts, ha apreciat que estiguin mirant de "tornar a connectar" amb els actors econòmics mitjançant propostes d'un caire més liberal, textualment, després d'haver adoptat la posició d'una causa que ha governat les seves actuacions, en referència al procés.