Guardiola (Cercle d'Economia) veu "incompatible" negociar l'amnistia amb l'actitud de Puigdemont

BARCELONA, 30 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, ha assegurat que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont té "una actitud totalment incompatible amb negociar una amnistia".

"Si l'amnistia és per fer reafirmacions d'unilateralitat sobre la declaració d'independència, al Cercle diem que no", ha afegit en una entrevista a 'El Mundo' recollida per Europa Press aquest dilluns.

Ha explicat que una futura llei d'amnistia els semblaria "adequada per posar fi a una etapa que ha estat dolenta" per a Catalunya i per al conjunt d'Espanya.

Per Guardiola, s'ha de plantejar una "nova estructura territorial" amb un nou sistema de finançament i la votació d'un altre Estatut d'Autonomia per a Catalunya.

Quan li han preguntat per què el Cercle s'ha pronunciat sobre aquestes qüestions polítiques, ha detallat que volen sortir "del corrent dominant amb una visió d'Espanya més perifèrica".