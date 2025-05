Guardiola veu "elevada" la predisposició del Govern central per denegar l'OPA

BARCELONA 2 maig (EUROPA PRESS) -

El president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, ha afirmat que veu "elevada" la predisposició del Govern d'Espanya de denegar l'oferta pública d'adquisició (OPA) de BBVA sobre Banc Sabadell.

Ho ha dit aquest divendres en una intervenció a TV3 recollida per Europa Press, després que la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) autoritzés l'operació dimecres passat.

"El Govern d'Espanya ha mostrat en reiterades ocasions el seu rebuig a l'operació. L'anàlisi de la CNMC no acaba de reflectir el risc més gran d'aquesta operació, que és que passar de quatre a tres proveïdors financers (a Catalunya) pot comportar problemes d'accés al crèdit", ha afirmat Guardiola.

No obstant això, ha destacat que "encara queda molt camí per recórrer", com que el Govern d'Espanya autoritzi l'operació, tot i que considera que la seva predisposició a denegar-la és, textualment, elevada.

"Soc dels que creu que aquesta operació seria molt dolenta per a Catalunya. El Sabadell, que va passar els seus moments difícils, ara està en un gran moment, generant resultats i pagant dividends als seus accionistes, per la qual cosa aquesta situació és trista", ha subratllat Guardiola.