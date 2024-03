Guardiola (Cercle d'Economia) sosté que el 'procés' ha fet "perdre temps" a Catalunya

BARCELONA, 11 març (EUROPA PRESS) -

El president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, ha sostingut que el 'procés' ha fet "perdre temps" a Catalunya al no abordar-se un nou model de finançament autonòmic.

"El 'procés' ha donat una mica la sensació de que havíem passat pantalla sobre el model de finançament i els dèficits acumulats, que són greus", ha explicat en una entrevista d'aquest dilluns en el diari 'Ara' recollida per Europa Press.

En preguntar-li pel context econòmic actual, ha asseverat que des del Cercle d'Economia estan "preocupats" per la situació d'Espanya i Catalunya al no apostar-se per la productivitat des de l'entrada de l'euro.

"Si aquest país no fa apostes de reformes serioses per millorar la productivitat, realment haurem perdut una oportunitat", ha advertit Guardiola.

Així mateix, respecte al paper del Cercle d'Economia, l'ha reivindicat com "una veu que ve d'un llegat històric" que tracta d'influir en el debat públic.