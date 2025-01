Guardiola (Cercle d'Economia) insta a apostar per la Barcelona metropolitana

BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -

El president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, ha instat el Govern i els municipis que integren la metròpolis de Barcelona a apostar per l'àrea metropolitana per "treballar per un futur millor".

Ho ha dit aquest dijous en l'obertura de la jornada 'L'hora de la Barcelona Metropolitana' organitzada pel Cercle d'Economia, Barcelona Global i Foment del Treball, juntament amb el conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau.

En aquest sentit, ha demanat desfer-se de les "muralles que, a diferència del segle XIX, no són físiques" i impulsar la unió dels municipis de la metròpolis de Barcelona per així competir en la lliga dels millors, en les seves paraules.

Ha plantejat a les diferents localitats treballar amb generositat i solidaritat per superar els recels existents, textualment, i per una nova governança que podria acomodar aquesta nova unió i que "no ha d'estar renyida amb la identitat pròpia".

"No s'hi valen més pegats", ha avisat Guardiola, que ha considerat que, un nou ens, el qual veu l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) com el seu embrió, permetria desplegar tot el potencial de la zona i solucionar el galimaties administratiu existent, ha assegurat.

TRES MURALLES

El president del Cercle d'Economia ha observat tres muralles que, a parer seu, separen els municipis de l'àrea metropolitana d'una futura unió administrativa, metàfora que ha relacionat amb les muralles medievals a Barcelona que van ser demolides el 1854.

Ha assenyalat el "laberint institucional" que es presenta mitjançant els 115 instruments de coordinació com consorcis o diputacions; les desigualtats socials i econòmiques existents en els diferents municipis metropolitans, i la manca de visió metropolitana de la qual, afirma, tothom es pot beneficiar.