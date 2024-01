Guardiola (Cercle d'Economia) defensa que "pagar millor té molt a veure amb la productivitat"

BARCELONA, 18 gen. (EUROPA PRESS) -

El president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, ha defensat que "pagar millor té molt a veure amb la productivitat" de les empreses, en referència al discurs del president del Govern central, Pedro Sánchez, durant la seva intervenció en la 54a reunió anual del Fòrum Econòmic Mundial a Davos (Suïssa).

"I la productivitat és el drama d'aquest país, perquè fa 20 anys que perdem en productivitat respecte a Europa, i això vol dir renda per càpita, vol dir benestar" ha argumentat en una entrevista d'aquest dijous a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

Ha atribuït aquesta pèrdua a les reformes estructurals no abordades per la política, a parer seu, agreujades per la polarització, per la qual cosa ha demanat al president "una mica d'autocrítica".

Preguntat per la reducció de la jornada laboral, ha instat la líder de Sumar i vicepresidenta segona del Govern central, Yolanda Díaz, a "primer fer esforços estructurals" per augmentar la productivitat i així generar estructures de salaris millors i jornades laborals més baixes, textualment.

Sobre l'increment del salari mínim, ha acusat el Govern central d'actuar amb "un punt de precipitació" en no comptar amb la CEOE en l'acord, un fet que, a parer seu, respon al moment polític, ja que sembla que tinguem eleccions d'aquí a una setmana, textualment.