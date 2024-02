Guardiola (Cercle d'Economia) defensa una amnistia al 'procés' amb més "consens polític"

BARCELONA, 26 febr. (EUROPA PRESS) -

El president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, ha defensat una Llei d'Amnistia als encausats pel 'procés' que "sigués fruit d'un debat serè i que tingués més consens polític".

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dilluns al diari 'El Punt Avui' recollida per Europa Press després de sostenir que "el debat no ha de ser tant amnistia sí o no, sinó com i per què", per la qual cosa ha indicat que aquesta primer ha de ser constitucional i també ha de ser el final d'una etapa i l'inici d'una altra, textualment.

També ha afirmat que Catalunya està mal finançada, en les seves paraules, una situació per la qual assegura que hi ha dues vies per solucionar-la: d'una banda, la reforma del model actual, i per una altra, buscar un model singular, propostes les quals ha assegurat que el Cercle estudiarà i concretarà quan hi hagi "una proposta ferma i concreta".

Així mateix, ha dit que feia molt temps que no es tenia aquest debat sobre el finançament: "Com havien girat full, ens hem distret molt, fins al punt que gairebé hem estat col·laboradors necessaris d'aquest retard".

Respecte a la tornada de les empreses a Catalunya, ha reiterat que és una decisió que els correspon a elles, textualment, i ha advertit que "buscar mecanismes que estimulin una tornada pot arribar a ser contraproduent".