Guardiola (Cercle d'Economia) creu que les eleccions del 23-J estaran "més polaritzades que mai"

BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, creu que les eleccions generals que se celebraran el 23 de juliol estaran "més polaritzades que mai".

En una entrevista a 'La Vanguardia', recollida aquest dissabte per Europa Press, ha assegurat que el Cercle es pronuncia "en contra de la polarització com un impediment per treballar en el que el país necessita, que són acords per aconseguir millores de la productivitat".

Segons ell, el procés "s'havia apaivagat i una campanya electoral, segons com es plantegi, pot provocar parar aquest apaivagament", i ha apuntat que tard o d'hora es començaran a veure treballs acadèmics que expliquin els efectes econòmics d'aquest moviment.

Ha afirmat que hi ha "arguments sòlids per pensar" que a Espanya s'està fent una transició del model econòmic, però ha avisat que calen acords transversals per fer reformes que durin 20 anys, com per exemple en educació, en les seves paraules.

Sobre la llei d'habitatge, ha aplaudit que generi estoc públic d'habitatge, però ha assegurat que si el que vol és reduir els lloguers, el que ha de fer és "tenir més oferta".