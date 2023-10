Guardiola (Cercle d'Economia) aposta per "implicar el PP" en una possible llei d'amnistia

Afirma que és difícil trobar empresaris que no pensin que els indults "van ser molt útils"



BARCELONA, 27 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, ha apostat per "implicar el PP" en l'eventual llei d'amnistia que reclamen els independentistes per investir el president del Govern central en funcions i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez.

En una entrevista d'aquest divendres del diari 'Ara' recollida per Europa Press ha sostingut que aprovar l'amnistia "sense el PP té riscos, especialment quan l'objectiu hauria de ser resoldre el model territorial".

En aquest sentit, ha valorat que l'amnistia és una decisió més transcendent que els indults als líders independentistes condemnats per l'1-O, respecte als quals els empresaris catalans i una part dels espanyols van acabar reaccionant positivament.

"No va arribar de manera immediata, però avui és molt difícil trobar algú del món empresarial que no digui que van ser molt útils per desinflamar la situació", ha explicat Guardiola.

El president del Cercle d'Economia ja va demanar dijous en una roda de premsa en la presentació de la nota d'opinió 'Una sortida per a Catalunya, una proposta per a Espanya' que l'amnistia "sigui un punt d'inici per resoldre els problemes de fons" que va dir que hi ha en l'encaix de Catalunya.

Guardiola també va opinar que l'eventual llei no pot tenir "només com a objectiu la investidura", sinó que hauria de ser l'inici d'alguna cosa nova per a Catalunya, en les seves paraules.