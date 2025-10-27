Guardiola avança les eleccions autonòmiques a Extremadura per al proper 21 de desembre

MÈRIDA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Junta d'Extremadura, María Guardiola, ha anunciat aquesta tarda l'avançament de les eleccions autonòmiques a Extremadura per al proper 21 de desembre de 2025.
María Guardiola ha pres la decisió de convocar les eleccions autonòmiques després del "bloqueig" aconseguit a la regió per no poder aprovar els pressupostos de la comunitat de 2026, a causa de la "irresponsabilitat" dels grups parlamentaris.
"No entenem per què es frena la possibilitat d'aprovar els millors pressupostos de la regió", ha assenyalat María Guardiola, qui ha destacat que "aquest bloqueig només beneficia als que pensen en les enquestes".
"Necessitem uns pressupostos que acompanyin aquest moment històric, perquè sense pressupost no tenim eines" per desenvolupar les polítiques, ha assenyalat la presidenta extremenya, qui ha destacat que sempre ha tingut "mà estesa" als grups parlamentaris per negociar la "llei més important" de la regió com són els pressupostos.