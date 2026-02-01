La guàrdia forense per a casos de violència sexual tanca 2025 amb 661 intervencions a Catalunya

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y CALIDAD DEMOCRÁTICA
Les persones ateses són majoritàriament dones joves de menys de 30 anys
BARCELONA, 1 febr. (EUROPA PRESS) -
La guàrdia forense per a casos de violència de gènere, engegada per l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses (IMLCFC) del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat en 2025, ha tancat el seu primer any de servei amb 661 intervencions medicoforenses a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
Aquestes dades suposen un increment del 3,9% de les actuacions medicoforenses en violències sexuals en aquests dos municipis respecte a l'any anterior i suposen una mitjana de dues actuacions diàries, ha informat el Departament en un comunicat aquest diumenge.
Segons el director de l'IMLCFC, Eneko Barberia, es veu "una tendència creixent des de fa anys" i, afegeix, des de 2021 la tendència creixent és sostinguda.
Respecte a les víctimes detallen que les persones ateses són majoritàriament dones joves de menys de 30 anys (28,2 anys de mèdia), sent homes sol 1 de cada 7 persones ateses.
Del total d'actuacions 46 han estat en víctimes d'agressions múltiples, és a dir, en 1 de cada 11 casos.
ESTACIONALIDAD
L'IMLCFC ha constatat en les dades recollides una "atenuació de l'estacionalitat" i s'han registrat més casos en el segon i quart trimestre respecte al tercer, corresponent als mesos d'estiu, que històricament era el que més casos recollia.
D'altra banda, es demostra una correlació entre l'oci nocturn i el consum d'alcohol amb la distribució de casos durant la setmana, ja que els dissabtes, diumenges i dilluns són els dies en els quals es produeixen més actuacions.
Per municipis, de les 661 intervencions, 563 corresponen a Barcelona i 98 a Hospitalet.
Barberia ha destacat la implicació dels 52 mèdics forenses especialitzats que han intervingut en aquest torn de guàrdia: "La guàrdia forense de violències sexuals ha estat acollida amb un gran compromís i està molt bé valorada pels mateixos professionals", ha assenyalat.