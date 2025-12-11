La Guàrdia Civil va detenir Antxon Alonso, el soci de Cerdán, en l'operació en què va ser arrestada Leire Díez

Jesús Hellín - Europa Press - Arxiu
L'UCO escorcolla empreses relacionades amb Servinabar, la mercantil vinculada a l'exdirigent socialista
MADRID, 11 des. (EUROPA PRESS) -
La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil va detenir dimecres Antxon Alonso, el soci de l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán, en la mateixa operació en què també van ser arrestats l'exmilitant del PSOE Leire Díez i l'expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) Vicente Fernández per presumptes irregularitats en contractacions públiques.
A més, fonts de la investigació han confirmat a Europa Press que, aquest dijous, els agents estan practicant escorcolls a Madrid, Sevilla i Saragossa relacionats amb empreses vinculades a Servinabar, la mercantil que --segons les perquisicions de l'UCO-- està vinculada amb Cerdán.
Fonts jurídiques han assenyalat que els tres detinguts passaran a disposició judicial dissabte a partir de les 10.00 hores davant el jutge de l'Audiència Nacional Antonio Piña, que decidirà si els deixa en llibertat o els envia a presó provisional després de prendre'ls declaració.
Les fonts esmentades indiquen que s'han practicat 19 escorcolls a diverses províncies d'Espanya i que els delictes que s'investiguen són prevaricació, malversació, tràfic d'influències i organització criminal.
Els escorcolls i les detencions formen part d'una operació en marxa que mantenen els agents de l'UCO per ordre del jutge, en el marc d'una causa que continua sota secret de sumari i que ha estat impulsada per la Fiscalia Anticorrupció.