La Guàrdia Civil situa Marta Rovira al centre de Tsunami Democratic

MADRID, 3 nov. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha col·locat la secretària general d'ERC, Marta Rovira, al centre de la investigació oberta a l'Audiència Nacional sobre Tsunami Democràtic en sostenir que és "amb molta probabilitat" la usuària de l'aplicació de missatgeria xifrada Threema que actuava amb el pseudònim 'Matagalls' i que tenia "un coneixement previ de, si més no, certes accions de la plataforma".

Així consta en un informe que la Prefectura d'Informació de la Guàrdia Civil, al qual ha tingut accés Europa Press i que han presentat al jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón, instrueix en la causa oberta contra aquest moviment pel seu paper en els aldarulls arran de la sentència del Suprem que va condemnar els líders del procés independentista català la tardor del 2019.

Apunta que, en els missatges, 'Matagalls' "no només beneeix Tsunami, sinó que també és la persona autoritzada per debatre i defensar el projecte davant estructures, entitats i organitzacions, s'entén que de l'àmbit independentista, que hi poden estar en contra".

Sobre el rol de la secretària general d'ERC, afegeix que si bé en poc temps el moviment va rebre el suport directe de diverses i destacades figures de l'espectre polític català i líders de referència del moviment independentista, Rovira és "la personalitat que va retuitar més ràpid el primer missatge de Tsunami" perquè "tan sols va trigar tres minuts a llegir el tuit, retuitar-lo, pensar un comentari i transcriure'l".