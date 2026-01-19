La Guàrdia Civil revela que dos alts càrrecs valencians van accedir a l'àudio de l'Aemet que es va filtrar manipulat

VALÈNCIA 19 gen. (EUROPA PRESS) -
Un informe de l'Equip d'Investigacions Tecnològiques de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil ha revelat que dos alts càrrecs de la Conselleria de Justícia i Interior de la Comunitat Valenciana van accedir durant els dies de la dana a l'àudio de la conversa del 29 d'octubre del 2024 al matí entre una funcionària de l'Aemet i una tècnica del 112 que es va filtrar manipulat el febrer del 2025.
Així es desprèn de l'informe, al qual ha tingut accés Europa Press i que la Guàrdia Civil ha remès al jutjat d'instrucció número 6 de Llíria (València), que investiga la filtració de l'àudio incomplet, únicament amb la part difosa en què la funcionària de l'Aemet al·ludia a un desplaçament del temporal cap a la regió muntanyosa de Conca.
Segons l'informe, entre els dies 30 d'octubre i 2 de novembre del 2024, van tenir accés i gravació a la trucada dues persones de la Conselleria de Justícia i Interior: Ricardo García García, sotssecretari d'aquest departament, i Alberto Martín Moratilla, en aquell moment director general d'Emergències i Extinció d'Incendis, qui haurien obtingut una còpia de la trucada en un llapis de memòria.
Martín Moratilla, que està citat com a testimoni per la jutgessa de Catarroja el 6 de febrer, va dimitir "a petició pròpia" la setmana passada a la Generalitat Valenciana.