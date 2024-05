La Guàrdia Civil no veu indicis de delicte en l'actuació de la dona de Pedro Sánchez

MADRID, 21 maig (EUROPA PRESS) -

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil no ha trobat indicis del delicte de tràfic d'influències denunciat per l'organització Manos Limpias el passat mes d'abril en relació amb Begoña Gómez, dona del president del Govern central, Pedro Sánchez, segons informa aquest dimarts el diari 'El País'.

En un informe enviat a Juan Carlos Peinado, el jutge que va obrir diligències contra Gómez arran de la denúncia de Manos Limpias, la UCO explica que no aprecia que la dona del cap de l'executiu tingués cap influència en el rescat de l'aerolínia Air Europa ni tampoc en els concursos convocats per Red.es per a diferents plans de formació en noves tecnologies.

En concret, segons ha analitzat la Guàrdia Civil, "no es té constància" que el fet que Begoña Gómez coincidís amb Javier Hidalgo, un dels directius de Globalia (grup propietari d'Air Europa), "pogués estar vinculat a la decisió ministerial del rescat a Air Europa", segons expliquen fonts coneixedores del cas citades pel diari.

D'altra banda, examina que dos dels ajuts de Red.es a Innova Next, propietat de Juan Carlos Berrabés, professor del màster de la càtedra de la Universitat Complutense que codirigia la dona del president, van comptar amb cartes de recomanació de Gómez, però que aquesta empresa ja havia rebut fins a 28 contractes de l'administració pública els darrers anys, un dels quals de l'Ajuntament de Madrid amb un govern del PP.

L'informe conclou que no s'han trobat vincles entre aquestes persones que van signar les qualificacions de les diferents ofertes i Begoña Gómez. A més a més, la UCO sosté que "no s'han identificat indicis" del que afirmava la querella de Manos Limpias en sostenir que va ser Barrabés qui "va muntar el Màster de Transformació Social Competitiva" de Begoña Gómez.

Finalment, l'institut armat observa que Gómez no ha rebut cap subvenció pública, segons recull la Base de Dades Nacional de Subvencions.