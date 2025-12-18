Actualitzat 18/12/2025 11:57

Guàrdia Civil i Mossos entren al laboratori de l'IRTA de Cerdanyola per la PPA

Agentes de la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra en el laboratorio del IRTA, a 18 de diciembre de 2025, en Cerdanyola, Barcelona, Catalunya (España).
BARCELONA, 18 des. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra estan realitzant una entrada i registre en el laboratori de l'IRTA-CReSA de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) aquest dijous al matí en relació a la investigació sobre l'origen de la pesta porcina africana (PPA).

Aquesta diligència està ordenada pel Jutjat d'Instrucció número 2 de Cerdanyola del Vallès en el marc de les diligències prèvies declarades "secretes", han informat tots dos cossos en sengles comunicats.

Apunten que l'entrada i registre en aquestes instal·lacions s'està duent a terme seguint els protocols i mesures de seguretat que requereixen aquest tipus de centres d'investigació.

