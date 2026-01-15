La Guàrdia Civil investiga l'autoria de la falsa amenaça de bomba en un avió de Turkish Airlines

David Zorrakino - Europa Press
EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 15 (EUROPA PRESS)
La Guàrdia Civil ha obert una investigació per determinar l'autoria de la falsa amenaça de bomba que ha obligat a un avió de Turkish Airlines a efectuar un aterratge d'emergència aquest dijous a l'Aeroport de Barcelona, informen fonts de la Benemérita en un comunicat.
Les mateixes fonts han confirmat que l'operatiu desplegat a la infraestructura aeroportuària va tenir el seu origen en una amenaça de bomba, la qual cosa va obligar a activar el protocol de seguretat aeroportuària.
Per això, es va procedir "a l'estacionament de l'aeronau en una zona de seguretat, al desallotjament dels seus ocupants i a la inspecció exhaustiva conforme als procediments establerts".
Per la seva banda, fonts dels Mossos d'Esquadra han informat que els cossos policials i d'emergències desplegats començaran a retirar-se gradualment i que durant el temps que ha durat la situació d'alarma, el tràfic aeri no s'ha vist afectat i l'aeroport ha funcionat amb normalitat.
A la zona han treballat efectius de Mossos, Guàrdia Civil, Bombers de la Generalitat i Policia Local, i Protecció Civil ha activat el pla Aerocat en fase d'alerta per fer seguiment de la situació de risc, ara ja desactivat.