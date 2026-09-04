La Guàrdia Civil entrega l'informe a la jutgessa de l'AN sobre els avisos a Ceuta

MADRID 4 set. (EUROPA PRESS) -
La Prefectura del Servei d'Informació de la Guàrdia Civil ha entregat a la jutgessa de l'Audiència Nacional (AN) María Tardón l'informe sobre si van rebre "cap informació durant els dies previs que hagués pogut alertar" de l'entrada irregular massiva a Ceuta de milers de persones des del Marroc els dies 30 i 31 de juliol.
La Guàrdia Civil ha respost a les preguntes que la jutgessa va fer el passat 5 d'agost sobre si els agents desplegats a Ceuta van rebre cap avís previ de l'allau, entre altres afers relatius a dades d'efectius, de salvament o de morts, segons han confirmat a Europa Press fonts del cas.
En una providència, la magistrada sol·licitava a la Prefectura d'Informació de l'institut armat que informés sobre el "dispositiu desenvolupat pels diferents efectius de la Guàrdia Civil desplegats al territori, particularment quant a les operacions de rescat de les persones que s'ha localitzat en aigües territorials espanyoles", a més les seves circumstàncies personals "conegudes".
En el cas de les persones que van perdre la vida, la magistrada volia saber si constava "la causa i la data de la mort", mentre que quant als "supervivents", reclamava saber-ne "la identitat i dades de localització" que els agents han pogut recaptar.