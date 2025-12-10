La Guàrdia Civil deté l'exmilitant del PSOE Leire Díez per presumptes irregularitats en contractes públics

També arresta l'expresident de la SEPI Vicente Fernández
MADRID, 10 des. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil ha detingut aquest dimecres l'exmilitant del PSOE Leire Díez i l'expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) Vicente Fernández per presumptes irregularitats en contractacions públiques, segons han confirmat fonts del cas a Europa Press.
Les fonts consultades han precisat que es tracta d'una operació en marxa en la qual els agents han actuat per ordre de l'Audiència Nacional, dins la causa que dirigeix el titular del jutjat central d'instrucció 6, Antonio Piña, sota secret de sumari i en què també hi participa la Fiscalia Anticorrupció.
Cal recordar que Díez també figura com a investigada per presumptes delictes de tràfic d'influències i suborn en una causa que dirigeix el titular del jutjat d'instrucció 9 de Madrid.
De fet, el magistrat Arturo Zamarriego li va prendre declaració el passat 11 de novembre per presumptament oferir favors a canvi d'informació contra membres de l'institut armat i la Fiscalia Anticorrupció.
Per la seva banda, Fernández Guerrero va ser nomenat pel Govern central president de la SEPI el juny del 2018 i va dimitir del càrrec l'octubre del 2019 per la seva imputació en el cas Aznalcóllar.