Guanyem Badalona porta a Antifrau un acte amb Feijóo per suposadament "utilitzar recursos municipals"

Matias Chiofalo - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)
El grup municipal Guanyem Badalona ha denunciat davant l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) l'acte que se celebrarà aquest diumenge al Parc del Centenari de Sistrells de Badalona (Barcelona) en què participarà el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, juntament amb l'alcalde, Xavier García Albiol, per suposadament "utilitzar recursos municipals amb finalitats partidistes".
Guanyem assegura que en l'acte del PP emmarcat en la celebració de la festa de Las Migas s'utilitzaran recursos municipals per a un acte de partit, i estudien portar el cas a la Fiscalia Anticorrupció per un presumpte delicte de desviació de fons públics i ús privatiu de béns municipals, informen en un comunicat aquest divendres.
Sostenen que Albiol i diversos organismes municipals oferien invitacions a l'acte "gestionades directament pel seu entorn" i que es tracta d'una mostra intolerable d'autoritarisme i patrimonialització del consistori.
La portaveu de la formació, Dolors Sabater, ha requerit a més l'accés complet a l'expedient sobre aquest acte, i ha acusat Albiol de tenir un estil "obertament trumpista" i confondre de manera deliberada l'administració pública amb l'aparell del PP.
"PAGA EL PP"
Fonts de l'Ajuntament de Badalona consultades per Europa Press han negat l'ús de recursos municipals per a l'acte: "Tots els actes que organitza el PP els paga el PP i el de diumenge és un acte que organitza i paga el PP", defensen.
I critiquen les acusacions de Sabater, la qual acusen d'"embogir" i perdre els papers.