Les víctimes de pederàstia demanen al Papa que mostri el seu "compromís" amb ells

MADRID 8 juny (EUROPA PRESS) -
Diverses associacions de víctimes de la pederàstia han demanat a Lleó XIV que mostri el seu "compromís decidit" amb ells davant la nunciatura apostòlica d'Espanya, on s'han reunit el president espanyol, Pedro Sánchez, i el Papa.
Grups com l'Asociación Nacional Infancia Robada, Justice Initiative España o AVA, han sol·licitat al pontífex a través d'un comunicat conjunt que mostri un "compromís decidit" amb les víctimes d'abús sexual dins l'Església i que escolti els qui "durant anys han assumit el cost personal i social de denunciar i treballar per aconseguir canvis reals".
A més a més, han reiterat les seves demandes: el reconeixement jurídic ple de la condició de víctima, que garanteixi drets efectius; l'accés a atenció psicològica i psiquiàtrica especialitzada, a demanda i per a tota la vida; mesures de suport per a la inserció educativa i laboral; a més d'indemnitzacions dignes i proporcionals al dany que han patit.
L'escrit també l'han signat Infancia Robada Madrid, ANIR Canarias, Lulacris, Colectivo El Vedat, Colectivo La Alborada i Plataforma de Víctimas de la Salle.
El president de l'Asociación Nacional Infancia Robada, Juan Cuatrecasas, ha assenyalat en unes declaracions als mitjans que li sembla una "manipulació" de la Conferència Episcopal i de la coordinadora de la visita del Papa a Espanya el fet que el pontífex no es reuneixi amb ells.
Al seu torn ha denunciat que, a parer seu, això és un intent de "blanquejar" els plans de reparació que han estat "un fiasco, un autèntic fracàs". "És el que els impulsa a apartar-nos i a tractar-nos com no ens haurien de tractar", ha lamentat.
D'altra banda, ha indicat que la tasca del Govern central, del Congrés i del Defensor del Poble "va per bon camí" amb el pla de reparació que impulsen. "Ara falta la part clau, que és la indemnització. Esperarem en els pròxims mesos que hi hagi alguna resposta i la valorarem", ha dit.
En aquest sentit, Cuatrecasas ha criticat que l'Església espanyola vagi "molt per darrere" d'altres esglésies europees i ha tornat a reclamar drets. "Si cal continuarem lluitant per arrencar els drets als que les víctimes no han tingut accés", ha subratllat.